В Москве заработало приложение для вызова экстренных служб

В Москве и московской области заработало официальное приложение для вызова экстренных служб «Системы-112» для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Об этом рассказал Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства московской области, в собственном Twitter.





При помощи«Система-112 МО» пользователи могут оперативно сообщить о случившееся происшествии и вызвать необходимые экстренные службы буквально в два шага. При вызове сотрудник службы 112 получит данные из профиля пользователя, номер телефона и геопозицию, что поможет быстро отреагировать на вызов.

В приложении доступна информация о чрезвычайных ситуациях, объявления МЧС и других экстренных служб Московской области, инструкции по оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях, карта с медицинскими учреждениями, пожарными частями, участковыми пунктами полиции, МФЦ и другие административные учреждения. Также можно сообщить о ЧС, которому вы были свидетелем, выслав фото и адрес через приложение.

Приложение «Системы-112» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.