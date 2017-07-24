В Telegram появились самоуничтожающиеся сообщения

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии мобильных приложений для iOS и Android. В Telegram 4.2 появились самоудаляющиеся сообщения в обычных чатах.


Пользователь может установить таймер самоуничтожения у фото или видео, чтобы оно удалилось у собеседника после просмотра. Еще одно нововведение — раздел «О себе», в котором можно написать о себе небольшой текст, видимый любому пользователю.


Среди других новшеств — ускоренное скачивание мультимедиа контента из больших публичных каналов благодаря новым защищенным CDN (Сеть доставки и дистрибуции контента), а также улучшенный редактор фото.

Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Telegram
Теги
ANDROID IOS мессенджер Telegram

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