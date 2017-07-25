В приложении Yota можно сформировать собственный тариф

Команда оператора Yota обновила приложение для мобильных устройств. Главным новшеством стала возможность гибко настроить тарифный план в соответствии с собственными нуждами.

Так, можно выбрать оптимальное количество минут, гигабайт и приложений с безлимитным доступом к интернету. При этом количество минут не зависит от гигабайт, их можно выбрать отдельно друг от друга. Приложения с безлимитом включают Facebook, Facebook Messenger, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и Twitter.

Новое приложение Yota для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.