Google выпустила Доверенные Контакты для iOS

Компания Google запустила приложение Trusted Contacts (Доверенные Контакты) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. В прошлом году оно вышло для Android, а теперь стало доступно для iPhone и iPad.

Оно позволяет оповещать родных и близких о своем местонахождении и узнавать в случае необходимости, где находятся они. Пользователь добавляет родных и близких друзей в список контактных лиц. Эти контактные лица могут запрашивать данные о вашем местоположении.

Если пользователь в течение нескольких минут не ответит на запрос сам, то его координаты отправятся контактному лицу автоматически. Причем это будет сделано, даже если смартфон потерял подключение к сети или разряжен. Кроме того, в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств свое местоположение можно показать контактным лицам. Также они могут просмотреть основную информацию о состоянии мобильного устройства.

Приложение Google Trusted Contacts для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.