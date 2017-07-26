Xiaomi представила оболочку MIUI 9

Одновременно со смартфоном Xiaomi Mi 5X компания Xiaomi представила сегодня на пресс-мероприятии в Китае новую версию фирменной оболочки MIUI на базе Android.



Прошивка MIUI 9 обзавелась встроенным поиском картинок, виртуальным смарт-помощником, новым лаунчером, функцией разделенийя экрана, автоматического архивирования и другими новшествами. Кроме того, большое внимание было уделено оптимизации прошивки, от ускоренной загрузки приложений до новой файловой системы, улучшенного управления кэшем и так далее.


В Китае MIUI 9 для разработчиков станет доступна 11 августа для смартфонов Mi 6, Mi 5X и Redmi Note 4X, 25 августа — для Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max 2, Mi Max 32G, Mi Max 64G/128G, Mi 4S, Mi 4c, Mi Note Pro и Redmi 4X. В конце сентября планируется выпустить стабильную версию прошивки для остальных устройств Xiaomi и Redmi.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi MIUI MIUI 9

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