В мобильных Яндекс.Картах появились цены

Разработчики сервиса Яндекс.Карты сообщили о запуске новой версии для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. С выходом апдейта приложение стало показывать цены и условия работы организаций прямо на карте.


Приложение отображает на карте данные, которые помогают сравнить организации и сделать выбор. Например, для ресторанов это средний чек, для гостиниц — количество звезд и цена за ночь, а для супермаркетов — часы работы. Если нужны подробности, например телефон или отзывы, можно перейти в карточку организации. Кроме того, Яндекс.Карты отмечают серым цветом места, которые еще не открылись или уже закончили работу.

Цены на товары и услуги Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах. Добавить свои цены в мобильные Яндекс.Карты может любая компания — с помощью сервиса Яндекс.Справочник. Он позволяет также обновлять данные по мере необходимости.

Обновленные Яндекс.Карты для Android доступны для бесплатной загрузки и Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
смартфон ANDROID планшет Яндекс карты Яндекс.Карты

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