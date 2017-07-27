Цифра дня: Сколько человек ежедневно пользуются WhatsApp?

Цифра дня:

1 000 000 000

человек ежедневно пользуются WhatsApp.

Команда мессенджера WhatsApp поделилась свежей статистикой. Как оказалось, количество пользователей, ежедневно связывающихся со своими друзьями и родственниками с помощью WhatsApp достигло 1 миллиарда.


Количество активных ежемесячно пользователей сейчас достигает 1,3 миллиарда человек. Также через мессенджер ежедневно отправляет ся 55 миллиардов сообщений, 4,5 миллиарда фото и 1 миллиард видео. WhatsApp поддерживает 60 языков.

Источник
WhatsApp
Теги
мессенджер WhatsApp

Комментарии

Материалы по теме

Lettrs — возвращение к истокам жанра

12 сентября 2014

LINE - общаемся бесплатно!

21 января 2014

Telegram запустил настройки Proxy, Android Pay и супергруппы

30 июня

Telegram запустил платежи и видеосообщения

19 мая

WhatsApp разрешил пересылать документы любого типа

14 июля

WhatsApp стал бесплатным

18 января 2016
Из рубрикиПриложения
Google выпустила Доверенные Контакты для iOS
В мобильных Яндекс.Картах появились цены
Xiaomi представила оболочку MIUI 9

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30