Цифра дня: Сколько человек ежедневно пользуются WhatsApp?
Цифра дня:
1 000 000 000
человек ежедневно пользуются WhatsApp.
Команда мессенджера WhatsApp поделилась свежей статистикой. Как оказалось, количество пользователей, ежедневно связывающихся со своими друзьями и родственниками с помощью WhatsApp достигло 1 миллиарда.
Количество активных ежемесячно пользователей сейчас достигает 1,3 миллиарда человек. Также через мессенджер ежедневно отправляет ся 55 миллиардов сообщений, 4,5 миллиарда фото и 1 миллиард видео. WhatsApp поддерживает 60 языков.
ИсточникWhatsApp