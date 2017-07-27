Цифра дня: Сколько человек ежедневно пользуются WhatsApp?

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человек ежедневно пользуются WhatsApp.

Команда мессенджера WhatsApp поделилась свежей статистикой. Как оказалось, количество пользователей, ежедневно связывающихся со своими друзьями и родственниками с помощью WhatsApp достигло 1 миллиарда.





Количество активных ежемесячно пользователей сейчас достигает 1,3 миллиарда человек. Также через мессенджер ежедневно отправляет ся 55 миллиардов сообщений, 4,5 миллиарда фото и 1 миллиард видео. WhatsApp поддерживает 60 языков.