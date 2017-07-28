В WhatsApp для Android появились шорткаты на разные функции

В свежей бета-версии мессенжера WhatsApp для Android появилась новая возможность — добавить специальные шорткаты для запуска отдельных функций. Об этом рассказал профильный ресурс Android Police.





При установленной операционной системе Android Nougat или Marshmallow с совместимым лайнером вроде Nova приложение позволяет вывести на экран отдельные пиктограммы для запуска встроенной в приложение камеры, избранных сообщений, нового чата и тому подобного без предварительного запуска приложения.

При долгом нажатии на пиктограмму WhatsApp уже выдаются опции по запуску этих функций, а теперь их можно дополнительно перетащить на домашний экран.

Бета-версия WhatsApp для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.