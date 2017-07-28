В WhatsApp для Android появились шорткаты на разные функции

В свежей бета-версии мессенжера WhatsApp для Android появилась новая возможность — добавить специальные шорткаты для запуска отдельных функций. Об этом рассказал профильный ресурс Android Police.


При установленной операционной системе Android Nougat или Marshmallow с совместимым лайнером вроде Nova приложение позволяет вывести на экран отдельные пиктограммы для запуска встроенной в приложение камеры, избранных сообщений, нового чата и тому подобного без предварительного запуска приложения.

При долгом нажатии на пиктограмму WhatsApp уже выдаются опции по запуску этих функций, а теперь их можно дополнительно перетащить на домашний экран.

Бета-версия WhatsApp для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Android Police
Теги
смартфон ANDROID планшет мессенджер WhatsApp

Комментарии

Из рубрикиПриложения
В приложении Apple Store появилась поддержка Touch ID
Игра The Elder Scrolls: Legends вышла для смартфонов
YouTube Red и Google Play Musiс объединятся в единый сервис

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 87
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32