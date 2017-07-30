Apple удалила VPN-приложения из App Store в Китае. Теперь многие VPN, позволяющие обходить ограничения и блокировки в сети, оказались недоступными. По словам представителей Apple, приложения удаляются из-за незаконного контента.

Впрочем, сообщается, что удалены не все VPN-приложения, а лишь некоторые, которые не соответствуют новому законодательству КНР.

Ранее власти Поднебесной обязали разработчиков приложений с функциями VPN получать государственные лицензии, а с 1 февраля 2018 года провайдерам вовсе дали распоряжение заблокировать возможность использовать VPN.

На данный момент Китай является одной из наиболее жестких с точки зрения ограничений в сети стран мира. В стране ограничен доступ к таким сайтам, как Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube. Впрочем, в Северной Корее с Интернетом дела обстоят еще хуже.

Эвдард Сноуден (Edward Snowden) уже негативно высказался о решении Apple.