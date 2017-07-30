Apple удалила VPN-приложения из App Store в Китае

Apple удалила VPN-приложения из App Store в Китае. Теперь многие VPN, позволяющие обходить ограничения и блокировки в сети, оказались недоступными. По словам представителей Apple, приложения удаляются из-за незаконного контента. 

Впрочем, сообщается, что удалены не все VPN-приложения, а лишь некоторые, которые не соответствуют новому законодательству КНР. 

Ранее власти Поднебесной обязали разработчиков приложений с функциями VPN получать государственные лицензии, а с 1 февраля 2018 года провайдерам вовсе дали распоряжение заблокировать возможность использовать VPN. 

На данный момент Китай является одной из наиболее жестких с точки зрения ограничений в сети стран мира. В стране ограничен доступ к таким сайтам, как Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube. Впрочем, в Северной Корее с Интернетом дела обстоят еще хуже.

Эвдард Сноуден (Edward Snowden) уже негативно высказался о решении Apple.

Источник
Известия
Теги
Apple VPN

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Функция Windows 10 Continue on PC стала доступна для iPhone
В WhatsApp для Android появились шорткаты на разные функции
В приложении Apple Store появилась поддержка Touch ID

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 88
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32