Функция Windows 10 Continue on PC стала доступна для iPhone

Одним из новшеств грядущего осеннего обновления Windows 10 Fall Creators Update стала возможность начать просмотр сайта на телефоне, а затем переключиться на ПК с того же места.


В тестовых сборках функция изначально была доступна только для Android, но Microsoft обещала "скоро" запустить ее и для iOS. И вот, свершилось, в последнем тестовом обновлении в рамках Windows Insiders Program появилась поддержка Continue on PC для iPhone.


Для запуска потребуется сборка Windows 10 Fall Creators Update Build 16251 и приложение Continue on PC, доступное для бесплатной загрузки в App Store. Просматривая какой-либо сайт на iPhone или iPad можно нажать кнопку "Поделиться" и затем выбрать опцию "Отправить на ПК", но сначала ее надо активировать в меню "Еще". Продолжить просмотр можно сразу или сохранить контент на будущее.

Источник
Windows
Теги
Microsoft iPhone WINDOWS Windows 10 Windows 10 Fall Creators Update

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