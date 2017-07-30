Функция Windows 10 Continue on PC стала доступна для iPhone

Одним из новшеств грядущего осеннего обновления Windows 10 Fall Creators Update стала возможность начать просмотр сайта на телефоне, а затем переключиться на ПК с того же места.





В тестовых сборках функция изначально была доступна только для Android, но Microsoft обещала "скоро" запустить ее и для iOS. И вот, свершилось, в последнем тестовом обновлении в рамках Windows Insiders Program появилась поддержка Continue on PC для iPhone.

Для запуска потребуется сборка Windows 10 Fall Creators Update Build 16251 и приложение Continue on PC, доступное для бесплатной загрузки в App Store. Просматривая какой-либо сайт на iPhone или iPad можно нажать кнопку "Поделиться" и затем выбрать опцию "Отправить на ПК", но сначала ее надо активировать в меню "Еще". Продолжить просмотр можно сразу или сохранить контент на будущее.