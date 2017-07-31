Google интегрировала Gboard для iOS с Картами и YouTube

Компания Google выпустила довольно заметное обновление для мобильного приложения Gboard для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

Теперь по нажатию на кнопку G пользователь также получает доступ к Google Maps (Google Карты) и YouTube, за счет этого становится легче делиться местоположением и видеоконтентом. Еще одно новшество — возможность делать зарисовки прямо с клавиатуры. Для этого надо нажать на иконку эмодзи и выбрать кнопку с ручкой.





Клавиатура Gboard доступна для бесплатной загрузки в App Store.