Google интегрировала Gboard для iOS с Картами и YouTube

Компания Google выпустила довольно заметное обновление для мобильного приложения Gboard для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

Теперь по нажатию на кнопку G пользователь также получает доступ к Google Maps (Google Карты) и YouTube, за счет этого становится легче делиться местоположением и видеоконтентом. Еще одно новшество — возможность делать зарисовки прямо с клавиатуры. Для этого надо нажать на иконку эмодзи и выбрать кнопку с ручкой.


Клавиатура Gboard доступна для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google IOS YOUTUBE Google Maps Gboard

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