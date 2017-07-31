Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой

Разработчики операционной системы Android объявили о выпуске обновленной версии Nearby Connections API. По словам разработчиков, Nearby 2.0 обеспечивает зашифрованную широкополосную связь с низкими задержками между находящимися рядом устройствами, причем полностью оффлайн в одноранговом режиме P2P.


Nearby Connections использует Wi-Fi, Bluetooth LE и классический Bluetooth для установки соединения между устройствами. Сотовая связь, также как и Wi-Fi не обязательны для такого подключения. Оно позволяет передавать или транслировать данные с устройства на устройство без подключения к сети.

Новый API доступен с сегодняшнего дня для всех Android-устройств с сервисами Google Play версии 11.0 и выше.

Источник
Android Developers Blog
Теги
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