Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой

Разработчики операционной системы Android объявили о выпуске обновленной версии Nearby Connections API. По словам разработчиков, Nearby 2.0 обеспечивает зашифрованную широкополосную связь с низкими задержками между находящимися рядом устройствами, причем полностью оффлайн в одноранговом режиме P2P.





Nearby Connections использует Wi-Fi, Bluetooth LE и классический Bluetooth для установки соединения между устройствами. Сотовая связь, также как и Wi-Fi не обязательны для такого подключения. Оно позволяет передавать или транслировать данные с устройства на устройство без подключения к сети.

Новый API доступен с сегодняшнего дня для всех Android-устройств с сервисами Google Play версии 11.0 и выше.