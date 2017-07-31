Kaspersky Battery Life поможет Android-устройствам работать дольше

«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатное приложение Battery Life для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Как обещают разработчики, оно позволяет продлевать время работы батареи смартфонов и планшетов.



Battery Life анализирует все приложения на устройстве и выявляет те из них, которые потребляют больше всего энергии. Помимо этого, Battery Life изучает типичные сценарии работы приложений и в случае, если одно из них начнет использовать больше энергии, чем обычно, оповестит об этом пользователя.


Приложение рассчитывает время до полного заряда батареи, когда устройство заряжается. Еще одно свойство – это расчет времени, оставшегося до момента, когда батарея окончательно разрядится.

По словам разработчиков, Battery Life занимает всего 15 МБ на устройстве, расходует менее 1% энергии батареи и работает на платформах Android 4.1 - 6.0.1. Приложение Battery Life для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Лаборатория Касперского
Теги
смартфон ANDROID планшет Лаборатория Касперского

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой
В Chrome для Android замечен встроенный блокировщик рекламы
Google интегрировала Gboard для iOS с Картами и YouTube

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 96
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32