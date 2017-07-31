Kaspersky Battery Life поможет Android-устройствам работать дольше

«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатное приложение Battery Life для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Как обещают разработчики, оно позволяет продлевать время работы батареи смартфонов и планшетов.







Battery Life анализирует все приложения на устройстве и выявляет те из них, которые потребляют больше всего энергии. Помимо этого, Battery Life изучает типичные сценарии работы приложений и в случае, если одно из них начнет использовать больше энергии, чем обычно, оповестит об этом пользователя.





Приложение рассчитывает время до полного заряда батареи, когда устройство заряжается. Еще одно свойство – это расчет времени, оставшегося до момента, когда батарея окончательно разрядится.

По словам разработчиков, Battery Life занимает всего 15 МБ на устройстве, расходует менее 1% энергии батареи и работает на платформах Android 4.1 - 6.0.1. Приложение Battery Life для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.