Microsoft убила клавиатуру Word Flow для iOS

Компания Microsoft объявила о "завершении эксперимента" и удалила приложение-клавиатуру Word Flow для iOS из онлайн-магазина App Store. Об этом рассказал профильный ресурс Windows Central.

В сопроводительной записке, приводимой ресурсом, компания советует пользователям загрузить клавиатуру SwiftKey, которую Microsoft купила в прошлом году.

Напомним, Microsoft выпустила Word Flow для iPhone в апреле прошлого года. Разработка приложения велась экспериментальным подразделением Microsoft Garage. Изначально клавиатура Word Flow была представлена для фирменной мобильной платформы Windows 10 Mobile. Ее изюминкой стал специальный режим для набора текста одной рукой, раскладка представлена в виде веера, можно вводить текст, не отрывая пальца от экрана.