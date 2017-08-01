В российском мессенджере TamTam заработали публичные чаты с доступом по ссылке

Команда мессенджера TamTam объявила о запуске обновления приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит публичные чаты, в которых могут одновременно переписываться до 20 000 пользователей приложения.





Ссылку на чат можно получить в настройках. По ней пользователи смогут посмотреть переписку или присоединиться к ней. Публичные чаты также можно будет найти по названию через поиск в мессенджере. В TamTam появились первые публичные чаты: чат поклонников певицы Полины Гагариной, Федерации фигурного катания России, чат для футбольных болельщиков от Sports.ru и чат с обсуждением новостей звезд издания PeopleTalk.

Одновременно с публичными в TamTam появились приватные чаты, в которые можно вступить только по прямой ссылке от администратора или участника переписки. Приватные чаты не отображаются в поиске мессенджера, читать их могут только участники.

Напомним, TamTam является проектом холдинга Mail.Ru Group. Приложение запустили в мает 2017 года. Оно создано на основе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети Одноклассники, заработавшего в прошлом году, и заменило его в магазинах приложений.

Приложение TamTam для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.