В сети появилась петиция с требованием сделать Flash открытым

Разработчик Юха Линдштедт (Juha Lindstedt) создал на GitHub петицию с требованием не уничтожать Flash Player, а сделать его открытым.

Юха заявляет, что не преследует цели сохранить Flash в его нынешнем состоянии, а желает лишь открытия его исходного кода и спецификаций, а также сохранения Flash-проектов для будущих поколений.

Петицию уже подписали тысячи людей, однако от Adobe пока что никакой реакции не последовало.

Adobe планирует прекратить обновлять и распространять Flash Player в конце 2020 года, а до этого времени призывает создателей контента переходить на более современные открытые форматы.

Партнеры Adobe уже начали переключать свои браузеры на HTML5 по умолчанию. Отметим, что Macromedia выпустила оригинальный Flash 1.0 в далеком 1996 году.

Flash была создана в 1995-ом году.