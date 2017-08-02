Samsung вскоре обновит Galaxy S8 и S8+ до Android 7.1 Nougat

Компания Samsung вскоре выпустит обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1 Nougat для флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+.





Об этом свидетельствует документация на сайте австралийского оператора Vodafone. По данным оператора, обновление уже "принято к рассмотрению", это последняя стадия перед окончательным началом распространения апдейта простым пользователям.

Как отмечается в описании, обновление принесет, в основном, повышение стабильности и устранение недочетов. Пока не сообщается точных сроков выхода прошивки.