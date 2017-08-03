Android O дебютирует через неделю

Официальная финальная версия операционной системы Android O или Android 8.0 выйдет для смартфонов Google Pixel в течение недели. Об этом сообщил Дэвид Раддок (David Ruddock), автор известного профильного ресурса Android Police, в своем аккаунте Twitter.





По данным источника, релиз могут отложить, но по плану он состоится именно в такие сроки. Напомним, около недели назад Google выпустила финальную тестовую версию Android O, а значит она уже близка к началу публичного распространения системы на Android-устройства. Правда, Google пока так и не назвала точной даты релиза Android O, ограничившись весьма расплывчатым "этим летом".

В июне Google подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0. Осталось только дождаться подтверждения сладости, которая будет использоваться в качестве чести названия. Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo, но есть и другая версия — Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.