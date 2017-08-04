В оповещениях Android Сообщений появилась кнопка "отметить как прочитанное"

В июне приложение Android Messages (Android Сообщения) от Google обновилось до версии 2.3 в превью Android O Developer Preview 3 и принесло полезную функцию — кнопку "отметить как прочитанное" прямо в оповещениях.





Теперь Google официально начала распространять Android Messages 2.3 для всех устройств. Таким образом, вскоре кнопка "отметить как прочитанное" появится у всех пользователей.

Android Messages (Android Сообщения) доступно для бесплатной загрузки в Google Play.