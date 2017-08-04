Skype для Android получил новые темы и индикаторы действий

Команда разработчиков Skype выпустили обновление клиента для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Апдейт приносит несколько новшеств.





Так, по просьбам пользователей, в приложении добавлены новые темы — светлая и темная. Появились индикаторы действий. В результате, пользователь может видеть, кто активен в списке чатов. Еще одно новшество — переупорядочивание чатов. Сортировка чатов возможна по последним или непрочитанным сообщениям либо активным участникам.

Приложение Skype Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.