Рассекречены смартфоны Sony Xperia, которые получат Android O

Стал известен список смартфонов Sony Xperia, которые получат обновление до свежей версии операционной системы Android O, пока находящейся на этапе тестирования. Информацией поделился японский ресурс Gazyekichi.


По данным источника, до Android O первыми обновятся девять смартфонов Sony Xperia:

  • Sony Xperia XZ Premium ( G8141, G8142)
  • Sony Xperia XZs ( G8231, G8232)
  • Sony Xperia XA1 ( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)
  • Sony Xperia L1 (G3311, G3312, G3313)
  • Sony Xperia X Compact
  • Sony Xperia XZ ( F8331, F8332)
  • Sony Xperia X Performance
  • Sony Xperia X ( F5121, F5122)
  • Sony Xperia XA1 Ultra ( G3221, G3212, G3223, G3226)
Источник
Gazyekichi
Теги
смартфон ANDROID SONY SONY XPERIA Android O Sony Xperia XZ Premium

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая
Из рубрикиПриложения
Google Play понизит в поисковой выдаче глючные и жрущие батарейку приложения
Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X обновятся до MIUI 9 через неделю
В оповещениях Android Сообщений появилась кнопка "отметить как прочитанное"

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 100
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 33
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 32