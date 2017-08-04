Рассекречены смартфоны Sony Xperia, которые получат Android O

Стал известен список смартфонов Sony Xperia, которые получат обновление до свежей версии операционной системы Android O, пока находящейся на этапе тестирования. Информацией поделился японский ресурс Gazyekichi.





По данным источника, до Android O первыми обновятся девять смартфонов Sony Xperia:

Sony Xperia XZ Premium ( G8141, G8142)

Sony Xperia XZs ( G8231, G8232)

Sony Xperia XA1 ( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)

Sony Xperia L1 (G3311, G3312, G3313)

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia XZ ( F8331, F8332)

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia X ( F5121, F5122)

Sony Xperia XA1 Ultra ( G3221, G3212, G3223, G3226)