Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X обновятся до MIUI 9 через неделю

Прошивка MIUI 9 была анонсировала одновременно со смартфоном Xiaomi Mi 5X на прошлой неделе и начнет распространятся через неделю. Помимо Mi 5X, первыми смартфонами, которые получат ее станут Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X. Для них прошивка выйдет 11 августа 2017 года.





Еще через пару недель, 25 августа MIUI 9 станет доступна еще для 12 смартфонов — Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max и the Mi Max 2, Mi 4s, Mi 4c и Redmi 4X. Третья волна распространения начнется в сентябре, в нее войдут бюджетные модели, в том числе Redmi 2A и Redmi 1/1S.

Напомним, прошивка MIUI 9 обзавелась встроенным поиском картинок, виртуальным смарт-помощником, новым лаунчером, функцией разделенийя экрана, автоматического архивирования и другими новшествами. Кроме того, большое внимание было уделено оптимизации прошивки, от ускоренной загрузки приложений до новой файловой системы, улучшенного управления кэшем и так далее.