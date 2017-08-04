Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X обновятся до MIUI 9 через неделю

Прошивка MIUI 9 была анонсировала одновременно со смартфоном Xiaomi Mi 5X на прошлой неделе и начнет распространятся через неделю. Помимо Mi 5X, первыми смартфонами, которые получат ее станут Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X. Для них прошивка выйдет 11 августа 2017 года.


Еще через пару недель, 25 августа MIUI 9 станет доступна еще для 12 смартфонов — Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max и the Mi Max 2, Mi 4s, Mi 4c и Redmi 4X. Третья волна распространения начнется в сентябре, в нее войдут бюджетные модели, в том числе Redmi 2A и Redmi 1/1S.

Напомним, прошивка MIUI 9 обзавелась встроенным поиском картинок, виртуальным смарт-помощником, новым лаунчером, функцией разделенийя экрана, автоматического архивирования и другими новшествами. Кроме того, большое внимание было уделено оптимизации прошивки, от ускоренной загрузки приложений до новой файловой системы, улучшенного управления кэшем и так далее.

Источник
MyDrivers.com
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6 Xiaomi Redmi Note 4X

Комментарии

Материалы по теме

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Xiaomi Mi 5X с двойной камерой представлен официально

26 июля

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня

5 мая

Обзор Xiaomi Mi Max 2: недорогой, но очень крутой смартфон с большим экраном

31 июля

Объявлена российская цена Xiaomi Mi 6

29 июня
Из рубрикиПриложения
Skype для Android получил новые темы и индикаторы действий
Google Play понизит в поисковой выдаче глючные и жрущие батарейку приложения
Рассекречены смартфоны Sony Xperia, которые получат Android O

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 100
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 33
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 32