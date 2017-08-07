Через Яндекс.Здоровье можно заказать лекарство

Разработчики Яндекса обновили мобильное приложение Яндекс.Здоровье для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стал раздел «Лекарства».

В этом разделе есть описания примерно 13 тысяч лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья, информация об их стоимости и аналогах. После того как пользователь добавит лекарства в корзину, приложение покажет ближайшие аптеки, где их можно забрать. Сервис принимает заказы на сумму от 500 рублей. Когда заказ будет готов, приложение пришлет push-уведомление.

Оплачивают лекарства пользователи уже в аптеке. Партнtром Яндекс.Здоровья выступает компания ЗАО Фирма ЦВ «Протек». Бронирование товаров происходит через ее сервис «ЗдравСити», он же предоставляет данные о лекарствах.

Кроме того, теперь в приложении можно получить онлайн-консультацию гинеколога. Врачи этой специальности на связи с 8 утра до полночи.

Яндекс.Здоровье для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.