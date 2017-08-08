Facebook убил приложение Lifestage для подростков

Команда социальной сети Facebook удалила сразу два самостоятельных приложения из онлайн-магазина App Store — подростковое Lifestage и Facebook Groups.


Напомним, приложение Lifestage вышло меньше года назад прошлом августе. Оно ориентировано на подростков и молодежь возрастом до 21 года. Разработал приложение Майкл Сайман (Michael Sayman), девятнадцатилетнее дарование, ставшее самым молодым менеджером по продукции в Facebook. Оно позволяет создать свой профиль из небольших видео и селфи, показывающих предпочтения, выражение лица, нелюбимые вещи и так далее. По задумке, с помощью этого приложения пользователи смогут узнавать получше своих одноклассников и учащихся из своей школы или соседних школ.

Приложение Facebook Groups вышло в 2014 году позволяет пользователям социальной сети создавать новые группы, делиться с другими новой информацией и присоединяться к уже существующим сообществам по интересам.

По словам представителей соцсети, наработки Lifestage будут реализованы в основное приложение Facebook. В приложении Facebook Groups пользователи не смогут залогиниться с 1 сентября 2017 года. Разработчики посчитали его избыточным и повторяющим функциональность основного приложения Facebook и веб-версии соцсети.

Источник
Business Insider
Теги
смартфон планшет IOS FACEBOOK Lifestage

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