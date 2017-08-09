Клавиатура Samsung появилась в Google Play

Компания Samsung Electronics опубликовала приложение Samsung Keyboard в онлайн-магазине Google Play. Эта виртуальная клавиатура предустанавливается на смартфоны корейского производителя.

В Google Play она тоже доступна только для смартфонов Samsung, но теперь пользователи смогут получать обновления вовремя. Клавиатура поддерживает более 80 языков и предоставляет ряд смарт-функций вроде подсказок, правки грамматики, шорткаты для популярных слов и фраз, и так далее.

Предусмотрены специальные раскладки для автомобильного режима, док-станции Samsung DeX и обложки-клавиатуры. Поддерживаются разделенный режим, плавающая раскладка и ввод одной рукой.