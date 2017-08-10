Samsung Galaxy A5 (2017) начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Вслед за Galaxy A7 (2017), компания Samsung начала распространять обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Galaxy A5 (2017) в России.





Таким образом, апдейт с Nougat уже стал доступен для всех трех моделей Galaxy A 2017 года. Прошивка весит более 1 ГБ. Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, она содержит обновленный режим многозадачности Multi Window, продвинутую функцию "всегда включенного" дисплея (Always On Display), а также Samsung Pass и улучшенные оповещения.