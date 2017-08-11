Gmail для iOS предупредит о фишинговый ссылках

Компания Google выпустила обновление мобильного приложения Gmail для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Апдейт приносит анти-фишинговую проверку, заработавшую в версии для Android в мае 2017 года.

Если пользователь iPhone или iPad нажмет в Gmail на устройстве подозрительную ссылку, приложение покажет предупреждение. Если пользователь уверен в своих действиях, он сможет продолжить просмотр. Если пользователь нажмет на ссылку, про которую известно, что она опасна, ему покажут специальную страницу об опасности сайта, впрочем, если пользователь уверен в безопасности ссылки, он может пожаловаться о неверном предупреждении.

Gmail для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.