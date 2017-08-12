Релиз Android O состоится 21 августа

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о сроках выхода операционной системы Android O или Android 8.0, сейчас проходящей финальные тесты.


По словам источника, релиз Android O запланирован на неделю, которая начнется 21 августа. Наиболее вероятная дата выхода — само 21 августа.

Напомним, Google уже выпустила финальную тестовую версию Android O, а значит она уже близка к началу публичного распространения системы на Android-устройства. Правда, Google пока так и не назвала точной даты релиза Android O, ограничившись весьма расплывчатым "этим летом".

В июне Google подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0. Осталось только дождаться подтверждения сладости, которая будет использоваться в качестве части названия. Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo, но есть и другая версия — Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Android O

Комментарии

Из рубрики
Samsung тестирует Android 7.0 Nougat для Galaxy C5, C7 и C9 Pro
Samsung готовит Bixby Voice к международному запуску
Gmail для iOS предупредит о фишинговый ссылках

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 50
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37