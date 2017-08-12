Релиз Android O состоится 21 августа

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о сроках выхода операционной системы Android O или Android 8.0, сейчас проходящей финальные тесты.





По словам источника, релиз Android O запланирован на неделю, которая начнется 21 августа. Наиболее вероятная дата выхода — само 21 августа.

Напомним, Google уже выпустила финальную тестовую версию Android O, а значит она уже близка к началу публичного распространения системы на Android-устройства. Правда, Google пока так и не назвала точной даты релиза Android O, ограничившись весьма расплывчатым "этим летом".

В июне Google подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0. Осталось только дождаться подтверждения сладости, которая будет использоваться в качестве части названия. Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo, но есть и другая версия — Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.