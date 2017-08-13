Android O станет последним апдейтом для OnePlus 3 и 3T

Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus, уже подтвердил, что смартфоны OnePlus 3 и 3T получат обновление до следующей версии операционной системы Android O, которая сейчас проходит последнии стадии тестирования. Теперь компания проявила дальнейшую судьбу смартфонов.


В недавнем интервью глава по продукту OnePlus сообщил, что Android O станет последним крупным обновлением Android, которое получат OnePlus 3 и 3T. Впрочем, впоследствии для смартфонов продолжат выпускать обновления безопасности.

Изначально OnePlus 3 и 3T вышли с Android 6.0 Marshmallow на борту и обновились до Android 7.1.1 Nougat ранее в этом году. Отметим, что в мае OnePlus подтвердила прекращение производства прошлогоднего флагмана, OnePlus 3T, а простой OnePlus 3 не выпускают с осени 2016 года.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus Android O OnePlus 3 OnePlus 3T

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов 2016 года

22 декабря 2016

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

OnePlus 3T вышел в продажу в Европе

28 ноября 2016

OnePlus 5 представлен официально

20 июня

Мощный OnePlus 3T поступил в продажу

22 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T представлен официально

15 ноября 2016
Из рубрикиПриложения
Релиз Android O состоится 21 августа
Samsung тестирует Android 7.0 Nougat для Galaxy C5, C7 и C9 Pro
Samsung готовит Bixby Voice к международному запуску

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 123
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 75
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 44
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37