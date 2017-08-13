Android O станет последним апдейтом для OnePlus 3 и 3T

Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus, уже подтвердил, что смартфоны OnePlus 3 и 3T получат обновление до следующей версии операционной системы Android O, которая сейчас проходит последнии стадии тестирования. Теперь компания проявила дальнейшую судьбу смартфонов.





В недавнем интервью глава по продукту OnePlus сообщил, что Android O станет последним крупным обновлением Android, которое получат OnePlus 3 и 3T. Впрочем, впоследствии для смартфонов продолжат выпускать обновления безопасности.

Изначально OnePlus 3 и 3T вышли с Android 6.0 Marshmallow на борту и обновились до Android 7.1.1 Nougat ранее в этом году. Отметим, что в мае OnePlus подтвердила прекращение производства прошлогоднего флагмана, OnePlus 3T, а простой OnePlus 3 не выпускают с осени 2016 года.