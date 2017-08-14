Facebook запустила секцию популярных новостей на мобильных

Команда социальной сети Facebook начала внедрение новой функции в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Речь идет о секции "Trending News" (популярные новости), которая призвана поддерживать пользователей в курсе текущих событий.


На данный момент Trending News распространяется на iPhone и Android-устройствах для пользователей в США. В секции собираются новости из широкого ряда источников и сортируются по количеству публикаций, в которых пользователи поделились конкретной новостью. Новости отображаются списком, нажав на один из пунктов можно прочитать подборку заголовков из различных источников, просмотреть видео и фото, а также просмотреть самые популярные записи в Facebook на эту тему.

Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
TechCrunch
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS FACEBOOK

Комментарии

Из рубрикиПриложения
В мобильном YouTube тестируют живые счетчики просмотров
Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear
Opera убила приложение Opera Max

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 130
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 92
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 53
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37