Opera убила приложение Opera Max

Компания Opera решила убить свое приложение Opera Max. Его разработка прекратится, также Opera Max уже удалено из онлайн-магазина приложений Google Play.





Напомним, Opera Max — это Android-приложение для управления и экономии трафика, которое при использовании мобильного интернета или Wi-Fi сжимает видео, фотографии и другой контент практически в любом приложении. Изначальный релиз состоялся в 2014 году.

По словам разработчиков, такое решение было принято, поскольку Opera Max существенно отличается от основных продуктов Opera. Вместо этого в компании решили сосредоточиться на браузерах и неких грядущих сервисах.

Для существующих пользователей приложение пока продолжит работать, но на ограниченное время. Opera обещает дополнительно предупредить о грядущем отключении серверной поддержки.