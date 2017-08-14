Opera убила приложение Opera Max

Компания Opera решила убить свое приложение Opera Max. Его разработка прекратится, также Opera Max уже удалено из онлайн-магазина приложений Google Play.


Напомним, Opera Max — это Android-приложение для управления и экономии трафика, которое при использовании мобильного интернета или Wi-Fi сжимает видео, фотографии и другой контент практически в любом приложении. Изначальный релиз состоялся в 2014 году.

По словам разработчиков, такое решение было принято, поскольку Opera Max существенно отличается от основных продуктов Opera. Вместо этого в компании решили сосредоточиться на браузерах и неких грядущих сервисах.

Для существующих пользователей приложение пока продолжит работать, но на ограниченное время. Opera обещает дополнительно предупредить о грядущем отключении серверной поддержки.

Источник
Opera
Теги
смартфон ANDROID планшет OPERA Opera Max

Комментарии

Из рубрикиПриложения
В мобильном YouTube тестируют живые счетчики просмотров
Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear
Android O станет последним апдейтом для OnePlus 3 и 3T

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 127
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 91
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 50
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 45
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37