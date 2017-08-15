Instagram запустил ветки для комментариев

Команда фотосервиса Instagram начала распространение новой возможности в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством Instagram версии 24 стала возможность организовывать комментарии ветками.


Проще говоря, комментарии выстраиваются в виде отдельных бесед и пользователь может отвечать не в общей ленте комментариев к записи, а в конкретной ветке. Когда пользователь отвечает на какой-то конкретный комментарий, его ответ автоматически будет расположен под исходным комментарием в виде ветки беседы.


Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Обновление станет доступно в глобальном масштабе в ближайшие недели.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS FACEBOOK фото INSTAGRAM

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