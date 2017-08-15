Яндекс запустил агрегатор каршеринга

Компания Яндекс запустила сервис-агрегатор для краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Каршеринг показывает на карте автомобили разных сервисов каршеринга. На данный момент доступны автомобили сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.

С мая сервис тестировался, а сейчас он вышел из стадии "беты". В Москве Яндекс.Каршеринг сотрудничает с Делимобилем, Anytime, Car5 и Rentmee, в Питере — Делимобилем и Colesa.com, в Будапеште — местным GreenGo. В планах компании также охватить Казахстан, Беларусию и Чехию.


Если не удалось найти автомобиль сразу, можно включить фоновый поиск, как только поблизости что-то освободится, пользователь получит уведомление. В настройках приложения можно указать определенные службы каршеринга, конкретные марки автомобилей и требования к минимальной заполненности топливного бака.

Пока Яндекс.Каршеринг доступен только для платформы iOS в App Store. Версию для Android разработчики обещают выпустить в ближайшем будущем.

Источник
Яндекс.Каршеринг
Теги
смартфон планшет IOS Яндекс каршеринг

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