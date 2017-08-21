Google представила Android 8.0 Oreo

Компания Google представила официально новую версию своей мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo, ранее известной как Android O.





Напомним, платформа Android O тестировалась с марта 2017 года, когда вышло первое превью для разработчиков. Как и предполагало в большинстве слухов, платформа названа в честь печенья Oreo.





Android O приносит целый ряд заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и их поведением. Так называемые Notifications Dots — точки оповещений, показывающие на пиктограммах приложений появление непрочитанных сообщений и других событий. По долгому нажатию на пиктограмму можно просмотреть уведомления, в дополнение к общему разделу с уведомлениями.Автозаполнение позволяет запоминать пароли и логины для приложений.





По словам разработчиков, платформа стала заметно быстрее, загружается в два раза быстрее и сводит к минимуму активность в фоновом режиме. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме.

Была доработана функция копирования и вставки текста Smart Text Selection с задействованием нейросетей — по двойному или долгому нажатию на текст ОС определит, если это имя, телефонный номер или адрес, и выберет нужный участок целиком.

За безопасность отвечает функция Google Play Protect. Разработчики Google уже проверяют приложения в Play Store на безопасность. Теперь это станет более наглядно — при заходе в магазин приложений пользователь сможет увидеть, что приложения на смартфоне были недавно проверены. Вредоносные приложения будут блокироваться и удаляться со смартфона. Также Google Play Protect позволит найти устройство, как Find My iPhone у Apple.

Кроме того, в Android Oreo появилось более шести десятков новых эмодзи. Google собирается опубликовать исходные коды в AOSP (Android Open Source Project) уже сегодня. Сборки для смартфонов Pixel и Nexus 5X/6P сейчас проходят тесты у операторов и разработчики планируют вскоре начать распространение апдейта для них, а также для Pixel C и Nexus Player.