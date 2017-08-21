Apple спрячет iTunes U в подкастах

Компания Apple оповестила поставщиков образовательного контента, что подборки материалов iTunes U вскоре будут перемещены в раздел подкастов. Это произойдет с выходом iTunes версии 12.7 в сентябре.





Apple запустила iTunes U в 2007 году. В этом разделе iTunes Store различные образовательные учреждения предлагают материалы для обучения желающим для загрузки. В этом разделе доступны курсы, электронные книги, групповые обсуждения и тому подобный медиаконтент. В 2012 году Apple выпустила отдельное приложение iTunes U для iPhone и iPad.

Тем не менее, с сентября существующая коллекция iTunes U будет автоматически конвертирована в подкасты и доступна из раздела и приложения Подкасты. По словам Apple, секция iTunes U будет в это же время убрана из десктопной версии iTunes. Таким образом, публичный каталог курсов iTunes U останется доступен только через устройства на базе iOS.