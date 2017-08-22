Samsung объявила о международном запуске голосового помощника Bixby

Компания Samsung Electronics объявила о запуске голосовых возможностей цифрового помощника Bixby более чем в 200 странах и регионах по всему миру. В дополнение к Южной Корее и США голосовой помощник Bixby в ближайшее время станет доступен в Великобритании, Австралии, Канаде, Южной Африке и других регионах.


Напомним, голосовой помощник Samsung Bixby вышел с релизом флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, но только в Южной Корее. В других регионах голосовые функции Bixby оставался нерабочими из-за проблем с адаптацией к английскому языку вплоть до июля, когда Samsung запустила голосовые возможности Bixby на американском английском в США и Южной Корее.

Вчера о появлении обновлений для приложений Bixby начали сообщать пользователи Великобритании, Южной Африке, Индии, Нидерландов, Германии и некоторых других.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy S8 голосовой помощник Samsung Galaxy S8+ Bixby Samsung Bixby

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