Samsung объявила о международном запуске голосового помощника Bixby

Компания Samsung Electronics объявила о запуске голосовых возможностей цифрового помощника Bixby более чем в 200 странах и регионах по всему миру. В дополнение к Южной Корее и США голосовой помощник Bixby в ближайшее время станет доступен в Великобритании, Австралии, Канаде, Южной Африке и других регионах.





Напомним, голосовой помощник Samsung Bixby вышел с релизом флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, но только в Южной Корее. В других регионах голосовые функции Bixby оставался нерабочими из-за проблем с адаптацией к английскому языку вплоть до июля, когда Samsung запустила голосовые возможности Bixby на американском английском в США и Южной Корее.

Вчера о появлении обновлений для приложений Bixby начали сообщать пользователи Великобритании, Южной Африке, Индии, Нидерландов, Германии и некоторых других.