В Android 8.0 Oreo появилась функция для спасения от циклических перезагрузок

Разработчики Android 8.0 Oreo рассказали о новой функции ОС под названием Rescue Party (спасательный отряд). Эта "аварийная" функция призвана выручить пользователя и минимизировать ущерб, если Android-устройство пытается скатиться в неостановимую серию циклических перезагрузок.





Устройство на Android 8.0 Oreo определяет проблемы, которые могут заставить гаджет внезапно начать перегружаться, такие как перезапуск процесса system_server больше чем 5 раз за пять минут или сбой системного приложения более 5 раз за 30 секунд.

Если это происходит, Rescue Party начинает предпринимать серию шагов, чтобы решить проблему. Если ни один из этих шагов не помог, то устройство перезагрузится в режим "Восстановление"( Recovery Mode) и предложит откатиться до заводских настроек. Конечно, в этом случае пользователь потеряет все данные, для которых не был сделан бэкап, но часто это лучше, чем если устройство просто перестанет работать.

Функция Rescue Party активирована в Android 8.0 Oreo по умолчанию и не требует никакого специального аппаратного обеспечения.

Напомним, Google официально представила Android 8.0 Oreo на мероприятии 21 августа 2017 года. Обновление уже начало распространяться для смартфонов, которые входят в программу получения бета-версий Android.