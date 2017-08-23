Приложение Facebook научилось снимать сферические фото

Команда социальной сети Facebook запустила новую возможность для своих мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Речь идет о возможности съемки панорамных фотографий на 360 градусов.


Данная опция доступна в интерфейсе камеры прямо в приложении Facebook. Таким образом, для съемки подобного контента больше не требуется переходить в другое приложение. Такие фото можно устанавливать в качестве обложки, они поддерживают теги с друзьями и масштабирование.

Facebook начала постепенно распространять данное обновление для пользователей. Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
TechCrunch
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS FACEBOOK

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