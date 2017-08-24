«Лаборатория Касперского» выпустила приложение для защиты умного дома

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске приложения для защиты умного дома и Интернета вещей — Kaspersky IoT Scanner. Это бесплатное приложение для Android сканирует домашнюю Wi-Fi сеть и сообщает пользователю о подключенных к ней устройствах и уровне их безопасности.

Приложение Kaspersky IoT Scanner автоматически распознает в домашней сети такие устройства, как Wi-Fi роутер, IP-камера, Smart TV, Wi-Fi принтер, сетевое хранилище (NAS), медиасервер, игровая консоль, а также компьютер, планшет или смартфон. Решение запоминает их и сообщает, если какой-либо новое или уже знакомое устройство подключилось или отключилось.

Помимо этого, Kaspersky IoT Scanner сканирует все устройства на известные уязвимости. К примеру, если порты подключения гаджетов открыты и кто угодно из Интернета может к ним подключиться, решение сообщит об этом и посоветует их закрыть. Также Kaspersky IoT Scanner проинформирует о проблемах с паролями для Wi-Fi роутера и сетевых протоколов Telnet и SSH.

Приложение Kaspersky IoT Scanner для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.