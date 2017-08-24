Новая бета Яндекс.Браузера обещает снижение потребления оперативной памяти

Команда разработчиков Яндекса сообщила о выпуске новой бета-версии Яндекс.Браузера для Windows и macOS. В качестве одного из самых важных изменений в бета-версии Яндекс.Браузера 17.9.0 заявлено уменьшение потребления оперативной памяти.


Для этого используется новая технология, которая оптимизирует отрисовку изображений на сайтах. Благодаря этому, в сравнении с предыдущей версией браузера, в среднем экономится 10% памяти на обычных сайтах и до 25% на страницах с большим количеством изображений. За эту технологию отвечает новая галочка в настройках.


Кроме того, теперь виджеты сайтов в Табло имеют фиксированный размер, который не зависит от их числа, а к обновленному индикатору на кнопке меню добавили уведомление о новых версиях браузера.

Бета-версия Яндекс.Браузера 17.9.0 для Windows и macOS доступна для бесплатной загрузки с официального сайта.

Источник
Яндекс.Браузер
Теги
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