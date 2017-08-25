Google Assistant для iPhone стал доступен в Европе

Самостоятельное приложение голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, вышло для пользователей в Европе.





Напомним, Google Assistant для iOS вышел в мае на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017. Тогда приложение стало доступно для США, а теперь его могут скачать и установить также пользователи в Великобритании, Германии и Франции.

Конечно, Google Assistant не сможет работать на iPhone точно также, как на Android. По словам разработчиков, из-за ограничений API, Ассистент обеспечит базовую функциональность вроде отправки сообщений в iMessages и запуска песен в приложении Spotify, но не сможет устанавливать будильники и напоминания.

Приложение Google Assistant для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store.