Google Assistant для iPhone стал доступен в Европе

Самостоятельное приложение голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, вышло для пользователей в Европе.


Напомним, Google Assistant для iOS вышел в мае на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017. Тогда приложение стало доступно для США, а теперь его могут скачать и установить также пользователи в Великобритании, Германии и Франции.

Конечно, Google Assistant не сможет работать на iPhone точно также, как на Android. По словам разработчиков, из-за ограничений API, Ассистент обеспечит базовую функциональность вроде отправки сообщений в iMessages и запуска песен в приложении Spotify, но не сможет устанавливать будильники и напоминания.

Приложение Google Assistant для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store.

Источник
The Verge
Теги
IOS iPhone голосовой помощник Google Assistant сматфон

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