В Google Chrome появится возможность отключать звук для сайтов

В браузере Google Chrome вскоре появится возможность перманентно отключать звук для сайтов. Об этом рассказал разработчик из Google Франсуа Бофор (François Beaufort ), продвигающий Chromium-проекты.


На данный момент функция тестируется разработчиками и появилась в последней тестовой сборке Canary браузера. Опция доступна через раздел информации о сайте, расположенный в начале адресной строки. Она дает пользователям дополнительный контроль того, каким сайтам можно запускать воспроизведение звука автоматически.

Источник
François Beaufort
Теги
Google браузер GOOGLE CHROME Chrome звук

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