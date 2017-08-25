В Google Chrome появится возможность отключать звук для сайтов

В браузере Google Chrome вскоре появится возможность перманентно отключать звук для сайтов. Об этом рассказал разработчик из Google Франсуа Бофор (François Beaufort ), продвигающий Chromium-проекты.





На данный момент функция тестируется разработчиками и появилась в последней тестовой сборке Canary браузера. Опция доступна через раздел информации о сайте, расположенный в начале адресной строки. Она дает пользователям дополнительный контроль того, каким сайтам можно запускать воспроизведение звука автоматически.