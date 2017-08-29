Google Карты помогут найти парковку

Компания Google добавила в Google Maps (Google Карт) новую возможность — поиск парковки и обновление значков загруженности парковок. Поиск парковок на данный момент доступен только для Google Картах для Android в 25 городах США.





Обновленные значки загруженности, запущенные ранее в этом году, теперь стали доступны в дополнительных 25 городах за пределами Сна, включая Москву. Функция заработала в приложении Google Карты для Android и iOS.



Чтобы оценить, насколько трудно будет найти свободное место на парковке, нужно проложить маршрут до места назначения и посмотреть на значок загруженности парковок в нижней части экрана. Вероятность найти свободное место может быть легкой, средней или сложной. Поиск парковки показывает место для машины рядом с конечным пунктом маршрута в Google Карты для Android.

Приложение Google Карты для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.