Публикации нескольких фото в одном посте Instagram вышли за пределы квадрата

Команда фото-сервиса Instagram начала тестировать публикацию нескольких фото и видео в одной записи в феврале 2017 года. Правда, тогда работало существенное ограничение — можно было использовать только квадратный формат. Теперь это ограничение снято. Обновление доступно в Instagram версии 12.





Пользователи могут загружать фото и видео в одну запись, используя также портретный и альбомные форматы. Впрочем, чтобы лента выглядела красиво, в одной записи должен использоваться только один формат. В одну запись можно загрузить до 10 фотографий или видеороликов.

Среди других новшеств — возможность редактирования помеченных пользователей после публикации, а в версии для iOS можно сохранять посты в черновики.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.