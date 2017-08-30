Публикации нескольких фото в одном посте Instagram вышли за пределы квадрата

Команда фото-сервиса Instagram начала тестировать публикацию нескольких фото и видео в одной записи в феврале 2017 года. Правда, тогда работало существенное ограничение — можно было использовать только квадратный формат. Теперь это ограничение снято. Обновление доступно в Instagram версии 12.


Пользователи могут загружать фото и видео в одну запись, используя также портретный и альбомные форматы. Впрочем, чтобы лента выглядела красиво, в одной записи должен использоваться только один формат. В одну запись можно загрузить до 10 фотографий или видеороликов.

Среди других новшеств — возможность редактирования помеченных пользователей после публикации, а в версии для iOS можно сохранять посты в черновики.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS видео фото INSTAGRAM

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