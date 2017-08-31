Хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Instagram

Аккаунты знаменитостей в Instagram подверглись массированной хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты и телефонным номерам известных людей. По словам экспертов, хакерам удалось взломать страницы, используя ошибки в программном интерфейсе приложения. При этом доступ к паролям и конфиденциальной хакерам раздобыть не удадось.

Ошибка уже устранена Instagram. Кто именно подвергся атаке, не сообщается. Известно лишь, что речь идет о людях с большим количеством подписчиков.