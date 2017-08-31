Во ВКонтакте появилось мобильное приложение для управления сообществами

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске мобильного приложения VK Admin для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Приложение предназначено для управления сообществами.





VK Admin для iOS и Android позволяет переключаться между неограниченным количеством сообществ. Пользователь сможет добавлять в приложения сообщества с включенными сообщениями. Об ответах предусмотрены мгновенные уведомления. Кроме того, в iOS-версии администраторы смогут подготовить шаблоны часто используемых фраз для максимально оперативного общения.





Приложение для Android получило расширенную функциональность и позволяет полноценно управлять сообществом: обновлять визуальное оформление, назначать и снимать администраторов, постоянно отслеживать статистику, создавать и редактировать товары и многое другое.

Приложение VK Admin для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.