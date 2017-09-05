В 2ГИС заработали «Отзывы» по Москве

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске новой возможности — «Отзывы 2ГИС». Возможность писать отзывы о компаниях появилась на данный момент для Москвы в мобильных приложениях на iOS и веб-версии 2gis.ru. В ближайшем времени она также появится для Android и мобильной веб-версии.





Чтобы написать отзыв в 2ГИС, нужно зайти в карточку организации в 2ГИС, поставить ей рейтинг и поделиться своими впечатлениями. Раньше в карточках организаций транслировались только отзывы с Флампа и Foursquare, сейчас к ним добавятся оценки пользователей, выставленные прямо в 2ГИС. Вместе они будут влиять на рейтинг компаний и их положение в списке выдачи.

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Приложение 2ГИС для Android и iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.