В 2ГИС заработали «Отзывы» по Москве

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске новой возможности — «Отзывы 2ГИС». Возможность писать отзывы о компаниях появилась на данный момент для Москвы в мобильных приложениях на iOS и веб-версии 2gis.ru. В ближайшем времени она также появится для Android и мобильной веб-версии.


Чтобы написать отзыв в 2ГИС, нужно зайти в карточку организации в 2ГИС, поставить ей рейтинг и поделиться своими впечатлениями. Раньше в карточках организаций транслировались только отзывы с Флампа и Foursquare, сейчас к ним добавятся оценки пользователей, выставленные прямо в 2ГИС. Вместе они будут влиять на рейтинг компаний и их положение в списке выдачи.

via GIPHY

Приложение 2ГИС для Android и iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
2ГИС
Теги
смартфон планшет IOS карты 2гис

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