Android 8.0 Oreo использует мобильный интернет даже при наличии Wi-Fi

Первые счастливчики, получившие свежую версию операционной системы Android 8.0 Oreo на свои смартфоны, начали жаловаться на неприятную проблему. Смартфоны продолжают по умолчанию использовать соединение по сотовой сети, даже при наличии включенного и доступного для соединения Wi-Fi.


Первым внимание на проблему обратил пользователь социального новостного сайта Reddit. Он заметил, что после обновления до Android 8.0 Oreo потребление мобильного траффика на смартфоне резко возросло. Пока в качестве единственного простого решения предлагается выключать мобильный интернет в местах, где есть Wi-Fi. Однако, данное решение далеко от удобства и не делает жизнь проще.

Разработчики Google отмечают, что им эта проблема известна и над ней уже работают.

Источник
Reddit
Теги
смартфон ANDROID фейспалм Android 8.0 Oreo

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