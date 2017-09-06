Opera Mini для iOS получила ленту новостей на базе искусственного интеллекта

Компания Opera Software сообщила о запуске новой версии браузера Opera Mini для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Приложение получило новый дизайн и несколько новых возможностей.


Апдейт приносит переоформленный пользовательский интерфейс. Речь идет не только о перекрашенных в фирменные красные цвета адресную строку и панель поиска. Например, в панели поиска можно сканировать QR-коды и настраивать свою поисковую систему.


Лента новостей подстраивается под интересы пользователя с задействованием элементов искусственного интеллекта. При каждом использовании стартовой страницы новостная лента становится немного более точно персонализированной. На данный момент приложение чтения новостей Opera с элементами ИИ доступно в таких странах: Гана, Кения, Индия, Индонезия, Нигерия, Южная Африка, Танзания и США. Скоро оно появится в России, Пакистане и Бангладеше.

Также можно настроить ленту на международные горячие темы. Как обещают разработчики, браузер теперь загружает полные новостные истории в четыре раза быстрее, чем в предыдущей версии.

Приложение Opera Mini для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Opera
Теги
смартфон планшет IOS браузер OPERA OPERA MINI

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