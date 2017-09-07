Google Карты для iPhone научились измерять расстояния

Компания Google добавила в Google Maps (Google Карт) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, новую возможность — функцию "Измерить расстояние".





С помощью функции "Измерить расстояние" можно прокладывать маршруты и узнавать расстояние между точками на карте. Она уже некоторое время была доступна в веб-интерфейсе Google Карт. Карты вычисляют реальное географическое расстояние между двумя и более точками на карте. Для изменения расстояния потребуется расставить красные маркеры-точки на карте, затем нажать на название места в нижней части экрана, прокрутить страницу них и выбрать пункт " Измерить расстояние".

Приложение Google Карты для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.